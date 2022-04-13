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Giriş Tarihi: 13.4.2022 09:21 Son Güncelleme: 13.4.2022 10:52

Şanlıurfa'da 2,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 16 yaşındaki bir kişi 2,5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne bağlı Sevimli Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.Ö.(16) isimli şahıs 2,5 yaşındaki kız çocuğunu tenha bir yere götürdü. H.Ö burada küçük kıza tecavüz etti. Kız çocuğundan haber alamayan aile çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandırlıkta baygın halde buldu. Küçük kızı hemen hastaneye kaldırıldı.

Tecavüz şüphelisi H.Ö ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın evinin vatandaşlar tarafından daha sonra ateşe verildiği öğrenilirken aile mahalleyi hemen terk etti. Tecavüze uğrayan küçük kızın yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa'da 2,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
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