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Giriş Tarihi: 28.10.2021 20:25

Şanlıurfa’da 29 Ekim kutlamaları

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 29 Ekim kutlamaları

Cumhuriyet'in Kuruluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri Şanlıurfa'da Şehitler Abidesine çelenk konulmasıyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Şehitler Abidesi'ndeki çelenk sunumu ile başladı. Osmanbey Yeni Şehitlik Anıtı (Mardin yolu üzeri asri mezarlık) alınında düzenlene törene,törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Anavatan il Başkanı Halil Aslan, Şehit aileler dernek başkanı Mehmet Yavuz, ilçe Belediye Başkanları ile kurum müdürleri katıldı.


Vali, Belediye Başkanı ve Tugay Komutanı tarafından Şehitler Abidesindeki anıta çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

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Şanlıurfa’da 29 Ekim kutlamaları
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