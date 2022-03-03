Şanlıurfa’da  3 cinayetin zanlısı Jandarma’dan kaçamadı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Höyükyanı ve Gölcük mahallelerinde yaşayan Boğaakça ile Toraman aileleri arasında arazi sulaması nedeniyle 2018 yılında tarlada kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Murat, Ahmet, Adil ve Salih Boğaakça kardeşler ağır yaralandı. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat ve Ahmet Boğaakça ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salih Boğaakça yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürün Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olaya ilişkin hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari Müslüm Toraman'ın izini belirledi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki hayvan pazarı yakınlarında Müslüm Toraman'ı yakaladı. Babasının yakalanmaması için jandarma ekiplerine mukavemet eden Necmettin Toraman da Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Müslüm Toraman, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.