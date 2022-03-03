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Giriş Tarihi: 3.3.2022 19:58 Son Güncelleme: 3.3.2022 20:56

Şanlıurfa'da  3 cinayetin zanlısı Jandarma'dan kaçamadı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da  3 cinayetin zanlısı Jandarma’dan kaçamadı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde 2018 yılında iki aile arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeşin öldüğü olaya ilişkin aranan firari Müslüm Toraman, jandarma tarafından yakalandı. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan babasının yakalanmaması için jandarmaya mukavemet gösteren oğlu Necmettin Toraman da gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Höyükyanı ve Gölcük mahallelerinde yaşayan Boğaakça ile Toraman aileleri arasında arazi sulaması nedeniyle 2018 yılında tarlada kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Murat, Ahmet, Adil ve Salih Boğaakça kardeşler ağır yaralandı. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat ve Ahmet Boğaakça ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salih Boğaakça yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürün Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olaya ilişkin hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari Müslüm Toraman'ın izini belirledi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki hayvan pazarı yakınlarında Müslüm Toraman'ı yakaladı. Babasının yakalanmaması için jandarma ekiplerine mukavemet eden Necmettin Toraman da Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Müslüm Toraman, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Şanlıurfa'da  3 cinayetin zanlısı Jandarma'dan kaçamadı
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