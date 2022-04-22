Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazada kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:21 Son Güncelleme: 22.4.2022 11:28

Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazada kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazada kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, suda kaybolan 2 genci bulmak için sabah çalışmalara yeniden başladı.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir'i (18) ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşıldı. Kanaldan çıkartılan 3 kişinin cenazeleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İlhami Damar ve Bünyamin Nerede'ye ulaşamayan ekipler, gece yapılan çalışmayı sonlandırdı. Sabah erken saatlerde yeniden bölgeye giden ekipler, kayıp 2 genci bulmak için yeniden çalışmalara başladı.

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Şanlıurfa’da 3 kişinin öldüğü kazada kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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