Şanlıurfa’da 3 yaşındaki çocuğa taciz şüphelisi tutuklandı

Olay dün Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahalleye gelen M.D. isimli şahıs sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp sokakta bulunan metruk bir eve götürdüğünü gören vatandaşların söylemleri üzerine metruk binaya akın etti. Vatandaşlar tarafından metruk bina içerisinde yakalanan M.D. isimli şahıs darp edilmeye başlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İçeriye giren polis ekipleri M.D. isimli şüpheliyi gözaltına alırken bir anda biranda toplanan vatandaşlar zanlıyı linç etmek istedi. Polis ekiplerince güçlükle araca konulan şüpheli, emniyette götürüldü. Yaşanan linç girişimi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 3 yaşındaki kız çocuğu ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderdi.