Şanlıurfa’da 3 yaşındaki çocuğa taciz şüphelisine linç girişimi

Olay Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalleye gelen M.D. isimli şahıs sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp sokakta bulunan metruk bir eve götürdüğünü gören vatandaşların söylemleri üzerine mahalle sakinleri metruk binaya akın etti. Vatandaşlar tarafından metruk bina içerisinde yakalanan M.D. isimli şahıs darp edilmeye başlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İçeriye giren polis ekipleri M.D. isimli şüpheliyi gözaltına alırken bir anda biranda toplanan vatandaşlar zanlıyı linç etmek istedi. Polis ekiplerince güçlükle araca konulan şüpheli, emniyette götürüldü. Yaşanan linç girişimi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 3 yaşındaki kız çocuğu ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak büro amirliği ve Çocuk şube büro amirliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.