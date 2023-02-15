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Giriş Tarihi: 15.2.2023 19:29

Şanlıurfa'da 32 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ile birlikte 4 kişi tutuklandı

Asrın felaketi sonrası Şanlıurfa’da depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanarak ceza evine konuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 32 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ile birlikte 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Cuma Çoban tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Şelli Apartmanı'ndaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi ile 3 iş yeri sahibinin ön adli işlemleri tamamlandı. 4 zanlı, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak ceza evine konuldu.

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Şanlıurfa'da 32 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ile birlikte 4 kişi tutuklandı
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