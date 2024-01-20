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Giriş Tarihi: 20.1.2024 10:57 Son Güncelleme: 20.1.2024 11:18

Şanlıurfa’da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Şanlıurfa ve Adana’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-8” operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik 48 ekip ve 100 Özel Harekat ve 199 personelin katılımıyla 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 374 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa ve Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-8" operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını belirterek, umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana'da;
48 Ekip, 100 Özel Harekat unsuru ve 199 Personelin katılımıyla 18 Ayrı adrese "KALKAN-8" Operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucu; Termal kameralar, Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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Şanlıurfa’da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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