Şanlıurfa’da 4 çocuğun cansız bedeninden sonra annenin de cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Ulubağ Mahallesi yakınlarında dün akşam iddiaya göre, Hasan Çetin idaresindeki otomobil, akraba ziyaretinden dönerken Ulubağ Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçan otomobilden baba Hasan Çetin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve dalgıç polisler sevk edildi.

Otomobili vinç yardımı ile sulama kanalından çıkarıldı. Araç içerisinde İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9) ve Müslüm (1) cansız bedenine ulaşıldı.

Feci kazada yaşamını yitiren 4 kardeşin cansız bedeni, sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu Sabah tekrar başlayan arama kurtarma çalışmalarında anne Özlem yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Asmin(11) için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ailenin yakınları da olay yerinde.