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Giriş Tarihi: 28.7.2022 20:46 Son Güncelleme: 28.7.2022 21:48

Şanlıurfa'da 4. kattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa'nın karaköprü İlçesinde inşaatın 4 katından düşen işçi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 4. kattan düşen işçi öldü

Karaköprü İlçesinde inşaatta çalışan 46 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek 4. kattan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan inşaat işçisi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın 4. katında çalışan Celal Cin (46), bir an dengesini yitirdi. Cin, metrelerce yükseklikteki aşağı düştü. Zemine çakılan Cin için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Celal Cin'i ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Celal Cin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Celal Cin'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da 4. kattan düşen işçi öldü
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