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Giriş Tarihi: 2.12.2023 12:17 Son Güncelleme: 2.12.2023 12:17

Şanlıurfa’da 48 ekip ve 142 personele operasyon!

Türkiye genelinde başlatılan aranan şahıslarına yönelik Şanlıurfa’da 48 ekip ve 142 personel ile 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18'i hükümlü, 26'sı yakalama emri ile aranan 44 şahıs yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 48 ekip ve 142 personele operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan şahıslar ile özellikle Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Öldürme ve Cinsel Saldırı suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa genelinde 48 ekip, 142 personel ile 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18'i hükümlü, 26'sı yakalama emri ile aranan 44 şahıs yakalandı. Ev ve eklentilerde yapılan aramada, 1 adet kalaşnikof tüfek,1 adet şarjör, 25 adet 7.62 çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa’da 48 ekip ve 142 personele operasyon!
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