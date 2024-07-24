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Giriş Tarihi: 24.7.2024 15:09 Son Güncelleme: 24.7.2024 15:56

Şanlıurfa’da 4.kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 4. kattaki evin balkonundan düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 4.kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büşra Tanboğa (4), Mahallede bulunan evinde oyun oynarken evin 4. katındaki balkondan düşerek beton zemine çarptı. Kızlarını yerde hareketsiz gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçük kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da 4.kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
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