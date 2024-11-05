Şanlıurfa’da 4’üncü kattaki balkondan düştü

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Kışla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşındaki M.K. isimli adam henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu apartmanın 4'üncü katından aşağı düştü. M.K.'yi aşağıda kanlar içinde görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık birimleri ağır yaralan M.K.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan 57 yaşındaki adam burada doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. m.k 'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.