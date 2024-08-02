Şanlıurfa’da 5 çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Kaza, Eyyübiye Mahallesi Millet Bahçesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.(19) idaresindeki 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara, ardından yolun karşısına geçmek isteyenlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibe sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişi ise ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Eyyübiye'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuktan 3'ünün kardeş ve 2'sinin ise kuzenleri olduğu belirlendi. Kimlikleri belirlenen çocukların Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) adlı 3 kardeş ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) olduğu öğrenildi.

3 KARDEŞ VE 2 KUZEN YAN YANA DEFİN EDİLDİ

Yapılan otopsinin ardından Kazada hayatını kaybeden Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi'nin (7) cenazeleri Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana defnedildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücü M.K. olay sonrası Eyyübiye Polis merkezi karakoluna giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen ehliyetsiz sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.