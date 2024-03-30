Şanlıurfa’da 550 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleşti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, suç faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla, 180 ekip ve 550 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Kent merkez ve ilçelerinde 180 ekip ve 550 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 14 bin 83 şahıs, 2187 araç ve 141 motosiklet sorgulandı. Yapılan uygulamalarda; 13 aranan şahıs yakalanırken 1 adet uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 6,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.