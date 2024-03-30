Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 550 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleşti
Giriş Tarihi: 30.3.2024 11:31 Son Güncelleme: 30.3.2024 12:23

Şanlıurfa’da 550 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleşti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde huzur uygulaması gerçekleşti. Uygulamada 14 bin 83 şahıs, 2 bin 187 araç ve 141 motosiklet sorgulandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 550 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleşti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, suç faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla, 180 ekip ve 550 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Kent merkez ve ilçelerinde 180 ekip ve 550 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 14 bin 83 şahıs, 2187 araç ve 141 motosiklet sorgulandı. Yapılan uygulamalarda; 13 aranan şahıs yakalanırken 1 adet uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 6,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Şanlıurfa’da 550 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleşti
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