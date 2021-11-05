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Giriş Tarihi: 5.11.2021 23:28

Şanlıurfa’da 600 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 600 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Şanlıurfa’da 600 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı Şanlıurfa’da 600 polisin katılımıyla kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, müdürlüğü ne bağlı ekipler akşam saatlerinde Şıh Maksut ve Topdağı Mahallelerinde asayiş uygulaması başlattı.

Özel Harekât ekiplerinin de bulunduğu 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, sokakları abluka altına alan ekipler yaptıkları aramalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi.

Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontorülnden geçirilerek emniyette Müdürlüğüne götürüldü.

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Şanlıurfa’da 600 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
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