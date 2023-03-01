Şanlıurfa’da 7 çocuk annesi silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma K. ve Halil K. isimli çift ikamet ettiği adreste kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kurşunların isabet ettiği Fatma K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Halil K. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Halil K.'yi ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde eşi Fatma K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerdi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti. Savcının yaptığı incelemelerin ardından Fatma K.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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