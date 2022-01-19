Şanlıurfa’da 7 kişi sobadan zehirlendi

Olay, Halfeti ilçesine bağlı Kantarma ve Çebekoğlu mahallelerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, soğuk hava nedeniyle soba yakan iki ayrı aile gece geç saatlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aileler baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri zehirlenen 7 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından aile ambulans ile Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan aile sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.