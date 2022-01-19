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Giriş Tarihi: 19.1.2022 21:12 Son Güncelleme: 19.1.2022 21:25

Şanlıurfa'da 7 kişi sobadan zehirlendi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 7 kişi sobadan zehirlendi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Halfeti ilçesine bağlı Kantarma ve Çebekoğlu mahallelerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, soğuk hava nedeniyle soba yakan iki ayrı aile gece geç saatlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aileler baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri zehirlenen 7 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından aile ambulans ile Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan aile sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Şanlıurfa'da 7 kişi sobadan zehirlendi
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