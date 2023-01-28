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Giriş Tarihi: 28.1.2023 10:52 Son Güncelleme: 28.1.2023 10:59

Şanlıurfa’da 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa, Viranşehir, Akçakale ve Suruç İlçelerinde yapılan motosiklet denetimlerinde 75 adet çalındı motosiklet el geçirildi. Olayla ilgili 49 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlere çalıntı motosiklet mağduriyet artması üzerine plakasız ve çalıntı motosikletlerin hırsızlık, kapkaç, yağma ve kasten yaralama gibi suçlarda kullanılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamda Suruç, Viranşehir ve Akçakale emiyet müdürlüklerinin de katılımıyla kent genelinde uygulama yapıldı. Ekipler, uygulamalarda, 75 çalıntı motosiklet ele geçirdi. 49 zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa’da 75 çalıntı motosiklet ele geçirildi
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