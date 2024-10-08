Şanlıurfa’da 9 ayda kazalarda: 53 öldü, 5 bin 185 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Şanlıurfa'da geçtiğimiz eylül ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Bir ay boyunca Şanlıurfa genelinde meydana gelen 654 trafik kazasında 576 kişi yaralanırken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Bu kazalardan 359'u ölümlü yaralamalı ve 295'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ise Şanlıurfa genelinde 5 bin 989 kazada 53 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 185 kişi yaralandı. 5 bin 989 kazadan 3 bin 222'i ölümlü yaralamalı ve 2 bin 767'si ise maddi hasarlı olarak kaydedildi. 2024 yılının 9 aylık dönemindeki kazalardan 18 bin 747'si arkadan çarpmadan ve 5 bin 546'si kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Kontrolsüz dönüş yapan 17 bin 902 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2024 yılının ilk 9 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 489 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Aşırı hız yapan bin 645 sürücü de kazalara neden oldu.