Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da 9 göçmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi! Organizatör gözaltında
Giriş Tarihi: 16.12.2022 19:37 Son Güncelleme: 16.12.2022 19:40

Şanlıurfa'da 9 göçmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi! Organizatör gözaltında

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün tahliye kanalına devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Organizatör ise gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 9 göçmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi! Organizatör gözaltında

Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 9 kişiden 5'inin çocuk, 4 kişinin ise yetiştin olduğu öğrenildi. Yaralı olduğu belirtilen organizatör ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada: "Bugün Harran Öncüler Mahallesi'nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3'ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" dedi.

VALİ OLAY YERİNDE

Olayın yaşandığı bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, gelen ilk bilgilerde ölü sayısının 9 olduğunu açıkladı. Organizatörün de gözaltına alındığını belirten Vali Ayhan: "İlk belirlemelere göre minibüs içerisinde 31 göçmenin bu kanala uçtuğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Şu an 2 ağır yaralı, şoförle birlikte net tespitimiz 19 kişi yani toplamda 30 kişi, bir de şüpheli var. Şu anda burada arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Arkadaşlarımız göçmen kaçakçılığı konusunda ciddi manada çalışıyor. Arkadaşlarımız ciddi tedbirler alıyorlar ama maalesef yine de farklı yollardan, farklı güzergahlardan bu tür faaliyetler olabiliyor. Sonunda gayri yasal hususun acısını da burada yaşıyoruz. Sonuçta insanız, üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'da 9 göçmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi! Organizatör gözaltında
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