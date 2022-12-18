Şanlıurfa’da 9 göçmenin öldüğü faciayla ilgili 2 organizatör tutuklandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler kırsal mahallesinde dün meydana gelen olayda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu araçta bulunan 30 göçmenden 5'i çocuk 4 yetişkin 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde İsa A. ile minibüsün şoför ve organizatör Mustafa K. gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından hastaneden alınan sağlık raporundan sonra adliye sevk edilen İsa. A. ile Mustafa K. göçmen kaçakçılığı suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Jandarma ekipleri firar olan Mahmut K. ile Abit K. yakalama çalışmaları sürüyor.