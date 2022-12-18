Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da 9 göçmenin öldüğü faciayla ilgili 2 organizatör tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:56 Son Güncelleme: 18.12.2022 11:09

Şanlıurfa'da 9 göçmenin öldüğü faciayla ilgili 2 organizatör tutuklandı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 5 çocuk 4 yetişkin 9 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 9 göçmenin öldüğü faciayla ilgili 2 organizatör tutuklandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler kırsal mahallesinde dün meydana gelen olayda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu araçta bulunan 30 göçmenden 5'i çocuk 4 yetişkin 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde İsa A. ile minibüsün şoför ve organizatör Mustafa K. gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından hastaneden alınan sağlık raporundan sonra adliye sevk edilen İsa. A. ile Mustafa K. göçmen kaçakçılığı suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Jandarma ekipleri firar olan Mahmut K. ile Abit K. yakalama çalışmaları sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı: Uzlaşma sağlayacağız!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Son enflasyon oranı ile emekli zam oranı açıklanıyor!
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 14. bölümde neler olacak?
Herkes trafik kazası zannediyordu katil yenge çıktı
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da 9 göçmenin öldüğü faciayla ilgili 2 organizatör tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA