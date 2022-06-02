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Giriş Tarihi: 2.6.2022 15:24 Son Güncelleme: 2.6.2022 15:44

Şanlıurfa’da acı haberi: 3 kardeşten 1’i öldü!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da acı haberi: 3 kardeşten 1’i öldü!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gölette düşen 3 kardeşten 2’si kurtarıldı 1’i hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı aşağı Aşağıoylum Kırsal Mahallesinde meydana gelen olayda,İddiaya göre kırsal mahallenin içerisinde bulunan gölette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yabancı uyruklu 3 kardeş düştü. Çocukların düştüğünü gören mahalle sakinleri gölette gelerek 2 kardeşi göletten çıkarmaya başardı. Diğer kardeş ise gölette kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu gölette kaybolan kardeşin cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan çocuğun cansız bedeni araca koyularak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Yaralı olarak kurtarılan 2 kardeş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da acı haberi: 3 kardeşten 1’i öldü!
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