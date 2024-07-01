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Giriş Tarihi: 1.7.2024 15:38 Son Güncelleme: 1.7.2024 15:39

Şanlıurfa'da acı olay: 13 yaşındaki İbrahim kanalda boğuldu!

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İbrahim Alpak (13), boğuldu. Acı haberi alan aile üyeleri yıkıldı...

DHA
Şanlıurfa’da acı olay: 13 yaşındaki İbrahim kanalda boğuldu!

Olay, dün akşam saatlerinde Anaz Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim Alpak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Alpak'ın kaybolduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Alpak'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Alpak'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da acı olay: 13 yaşındaki İbrahim kanalda boğuldu!
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