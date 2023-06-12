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Giriş Tarihi: 12.6.2023 13:29

Şanlıurfa’da acı olay: Baraj gölüne giren çocuk boğuldu...

Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Ziya Kaya (12), yaşamını yitirdi.

DHA
Şanlıurfa’da acı olay: Baraj gölüne giren çocuk boğuldu...

Olay, Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesinde meydana geldi. Yakınlarıyla piknik yapan Ziya Kaya, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocuk, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen su altı dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada Ziya Kaya'nin cansız bedenine ulaştı. Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da acı olay: Baraj gölüne giren çocuk boğuldu...
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