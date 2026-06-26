Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da acı olay! Elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü: 14 yaşındaki Bayram Efe yaşam mücadelesini kaybetti!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 17:01

Şanlıurfa’da acı olay! Elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü: 14 yaşındaki Bayram Efe yaşam mücadelesini kaybetti!

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Evlerinin damında güvercin uçurmak isteyen 14 yaşındaki Bayram Efe Karapınar trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılarak damdan düşen talihsiz çocuk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ortaya çıkan detay vicdanları sızlattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da acı olay! Elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü: 14 yaşındaki Bayram Efe yaşam mücadelesini kaybetti!
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Olay, dün öğle saatlerinde Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin damına çıkan Bayram Efe Karapınar, güvercin uçurduğu sırada elindeki metal çubuğun elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Karapınar, 2 katlı evin damından beton zemine düştü.

KARNESİNİ ALAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karapınar, ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karapınar, kurtarılamadı. Karne gününden bir gün önce yaşamını yitiren Karapınar'ın cenazesi, Yaslıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BOZOVA #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da acı olay! Elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü: 14 yaşındaki Bayram Efe yaşam mücadelesini kaybetti!
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