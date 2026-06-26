Şanlıurfa’da acı olay! Elektrik akımına kapılarak beton zemine düştü: 14 yaşındaki Bayram Efe yaşam mücadelesini kaybetti!

KARNESİNİ ALAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karapınar, ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karapınar, kurtarılamadı. Karne gününden bir gün önce yaşamını yitiren Karapınar'ın cenazesi, Yaslıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör