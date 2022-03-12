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Giriş Tarihi: 12.3.2022 18:36 Son Güncelleme: 12.3.2022 18:37

Şanlıurfa’da ağaç budarken yere düşen kişi öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da ağaç budarken yere düşen kişi öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde ağaçta budama yaparken dengesini kaybederek yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ağaç budamak için bahçesine giden 57 yaşındaki Mehmet Polat, budama yaptığı esnada dengesine kaybederek yere düştü. Acılar içerisinde Adıyaman'da görev yapan kardeşini arayan Polat'ın yardımına Bozova'da bulunan yakınları yetişti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Polat'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattılar.

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Şanlıurfa’da ağaç budarken yere düşen kişi öldü
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