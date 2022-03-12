Şanlıurfa’da ağaç budarken yere düşen kişi öldü

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ağaç budamak için bahçesine giden 57 yaşındaki Mehmet Polat, budama yaptığı esnada dengesine kaybederek yere düştü. Acılar içerisinde Adıyaman'da görev yapan kardeşini arayan Polat'ın yardımına Bozova'da bulunan yakınları yetişti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Polat'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattılar.