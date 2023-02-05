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Giriş Tarihi: 5.2.2023 19:52 Son Güncelleme: 5.2.2023 19:59

Şanlıurfa’da akraba kavgası: 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da iki akraba arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da akraba kavgası: 8 kişi yaralandı

Kavga Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

8 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları dağıtırken sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan 8 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Olayla ilgili inceleme başlattı.

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Şanlıurfa’da akraba kavgası: 8 kişi yaralandı
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