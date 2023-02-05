Şanlıurfa’da akraba kavgası: 8 kişi yaralandı

Kavga Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

8 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları dağıtırken sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan 8 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Olayla ilgili inceleme başlattı.