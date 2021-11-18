Şanlıurfa’da akraba iki aile birbirine girmişti! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Kasım'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Arsaya ahır yapmak isteyen ailenin fertleri ile yapılmasına karşı çıkan ailenin fertleri arasında, silahların da kullanıldığı kavgada Abit Kaya (35) ve Ali Kaya (26) kardeşler hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.