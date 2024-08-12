Şanlıurfa’da akraba kavgası, 1 ölü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi 12'ler Mahallesi Eyüp Peygamber Caddesi'nde İddiaya göre, esnaflık yapan Ali Begrik (49) ile aralarında daha önce husumet bulunan akrabası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ali Begrik aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan esnaf Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri G.B.'yı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli tutuklandı.