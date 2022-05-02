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Giriş Tarihi: 2.5.2022 22:12 Son Güncelleme: 2.5.2022 22:26

Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da akraba kavgası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran Mahallesi Başkök Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki akraba aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşun isabet eden muhtar ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma kavgayı sonlandırdı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 yaralı
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