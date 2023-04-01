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Giriş Tarihi: 1.4.2023 21:19 Son Güncelleme: 1.4.2023 21:36

Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 1 ölü,1 yaralı

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 1 ölü,1 yaralı

Kavga Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından iki grubun birbirlerine silahla ile ateş etmesi sonucu Ramazan G., hayatını kaybederken, Mahmut E., yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan G.,'nin hayatının kaybettiğini belirlerken yaralanan Mahmut E., ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan G.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 1 ölü,1 yaralı
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