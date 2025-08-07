Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 7.8.2025 14:39 Son Güncelleme: 7.8.2025 15:14

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgadan acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Cemal Çelikli hayatını kaybetti.

Kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Atatürk Mahallesinde Dumlupınar ilkokulun yanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları, bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü.
Olayda Cemal Çelikli (42) başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, İbrahim Halil Ç. (34) kurşunla hafif yaralandı. Ayrıca kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi de başlarına aldıkları darbelerle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Cemal Çelikli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden Cemal Çelikli'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı.

