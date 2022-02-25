Şanlıurfa’da annesini öldürmüştü tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde dün meydana gelen olayda, maddede bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil B. tartıştığı annesi Hanife. B (76) ve babası Emin B'ya (81) tabanca ile ateş açtı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Emin B.nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden anne Hanife B'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, anne ve babasını silahla vuran İbrahim Halil B., evin bodrum katında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusundan sonra Şanlıurfa adliyesine sevk edilen cinayet zanlısı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.