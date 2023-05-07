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Giriş Tarihi: 7.5.2023 00:21 Son Güncelleme: 7.5.2023 00:27

Şanlıurfa'da araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü 2 kayıp

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç sulama kanalına devrildi. Sürücüsü kendi imkânlarıyla kurtulurken, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Anne ve 1 çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü 2 kayıp

Kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Çetin idaresindeki 31 B 7008 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi. Otomobil sürücüsü Hasan Çetin kendi imkânlarıyla yaralı olarak kurtulurken, sudan çıkamayan eşi Özlem Çetin (31) ile çocukları Asmin Çetin (11), Aysun Çetin (9), Ecem Çetin (5), İbrahim Çetin (4) ve Müslüm Çetin'in için arama çalışması başlatıldı.

Olayı duyan ailenin yakınları ile vatandaşlar, bölgeye akın ederken dalgıç polisleri tarafından araçtan çıkarılan 4 cenaze otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Anne Özlem Çetin ile bir çocuğunun suda kayıp olduğu ve arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

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Şanlıurfa'da araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü 2 kayıp
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