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Giriş Tarihi: 16.8.2022 16:52 Son Güncelleme: 16.8.2022 17:06

Şanlıurfa'da araca silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da araca silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana gelen, mahallede belirlenmeyen nedenle kişi ya da kişilerce bir araç silahla tarandı.

Silah sesleri duyan çevredekiler sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan Ahmet S.(31) isimli kişiyi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da araca silahlı saldırı: 1 ölü
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