Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: 2 çocuk sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş dahil 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Ayhan, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 19 binanın yıkıldığını, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 kişinin de yaralandığını belirtti.

ŞANLIURFA ENKAZDA ÇIKARILAN 2 ÇOCUK SEVİDİRDİ

Haliliye ilçesinde yıkılan bir binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 çocuk sağ çıkartıldı. Çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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