Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da aranan 48 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 26.2.2024 11:45 Son Güncelleme: 26.2.2024 11:47

Şanlıurfa’da aranan 48 kişi yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yüzlerce personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda 48 şüpheli yakalanırken 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aranan 48 kişi yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik kent genelinde şok uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici koordinesinde kentin çeşitli noktalarında gerçekleştiren şok uygulamaya Narkotik başta olmak üzere Özel Harekât, Yunus ekipleri, Çevik Kuvvet, devriye ekipleri, TEM, KOM ve Çarşı ve mahalle bekleri katıldı.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 19 bin 239 şahıs ile 3 bin 523 araç sorgulandı. Denetimler sırasında; "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, yağma, yaralama" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 48 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 17 adet ruhsatsız tabanca, 1 çalıntı araç, 47,28 gram narkotik madde ve 14 adet narkotik hap ele geçiril ele geçirildi. Gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şanlıurfa’da aranan 48 kişi yakalandı
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