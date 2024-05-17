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Giriş Tarihi: 17.5.2024 09:21 Son Güncelleme: 17.5.2024 09:48

Şanlıurfa'da aranan 58 şahıs yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamalarda 58 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aranan 58 şahıs yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sık sık gerçekleştirilen şok uygulamalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğünce kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri yaptığı son uygulamada 11 bin 395 şahıs ve 2 bin 465 aracı kontrol etti. Denetimler sırasında 58 aranan şahıs yakalanırken 103 araca trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandı.

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Şanlıurfa'da aranan 58 şahıs yakalandı
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