Şanlıurfa’da aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 45 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün ekiplerinin koordinesinde, Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

76 şüpheli şahsın ikamet adresine 107 ekip, 353 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda mal varlığına yönelik suçlardan aranan şahıslar başta olmak üzere 1 ile 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında hükümlülerin de bulunduğu 45 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.