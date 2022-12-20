Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 45 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.12.2022 21:52 Son Güncelleme: 20.12.2022 21:53

Şanlıurfa'da aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 45 gözaltı

Şanlıurfa’da aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 45 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün ekiplerinin koordinesinde, Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

76 şüpheli şahsın ikamet adresine 107 ekip, 353 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda mal varlığına yönelik suçlardan aranan şahıslar başta olmak üzere 1 ile 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında hükümlülerin de bulunduğu 45 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa'da aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 45 gözaltı
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