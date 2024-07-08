Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da aranan şahıslara operasyon: 281 gözaltı
Giriş Tarihi: 8.7.2024 17:15 Son Güncelleme: 8.7.2024 17:50

Şanlıurfa'da aranan şahıslara operasyon: 281 gözaltı

Şanlıurfa’da aranan şahıslara yönelik 3 bin 809 personel ile uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan aralarında kasten adam öldürme suçundan aranan 3 kişi olmak üzere 281 şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aranan şahıslara operasyon: 281 gözaltı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzur ve asayişin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-7 temmuz tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 1 hafta süren ve 3 bin 809 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 353 farklı noktada uygulama yapıldı.
Operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 281 şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan kişiler arasında 3 adam öldürme, 44 dolandırıcılık, 53 hırsızlık ve 12 yağma suçundan arananlar da yer aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri devam ediyor.

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Şanlıurfa'da aranan şahıslara operasyon: 281 gözaltı
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