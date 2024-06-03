Şanlıurfa’da aranan şahıslara operasyon: 349 gözaltı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışmaları aralıksız devam ediyor.

27 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında 362 farklı noktada bin 940 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamalarda hapis cezası ve yakalama emri bulunan 349 şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar arasında; 7 adam öldürme, 71 dolandırıcılık suçundan, 34 hırsızlık suçundan ve 1'i yağma suçunda arandığı tespit edildi.