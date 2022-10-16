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Giriş Tarihi: 16.10.2022 13:02 Son Güncelleme: 16.10.2022 13:16

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 kişi öldü

Dehşet dolu olay Hilvan İlçesinde yaşandı... İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın, Hilvan İlçesinde Sumaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 2 kişi yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Vehbi Arhan, Furkan A, çağırılan ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Vehbi Arhan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 1 yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Vehbi Arhan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi Olayın ardından jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalaması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 kişi öldü
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