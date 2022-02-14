Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü

Kavga Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Toraman ve Alan aileleri arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Osman Toraman vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Yaralı Osman Toraman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Osman Toraman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Jandarma, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken mahallede ve hastane önlem aldı.