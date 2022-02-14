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Giriş Tarihi: 14.2.2022 17:47 Son Güncelleme: 14.2.2022 19:14

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kavga Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Toraman ve Alan aileleri arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Osman Toraman vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Yaralı Osman Toraman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Osman Toraman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Jandarma, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken mahallede ve hastane önlem aldı.

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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü
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