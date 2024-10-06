Şanlıurfa’da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapıldı

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Açıkyazı Mahallesinde meydana geldi. Açıkyazı Mahallesinde bulunan tarlasındaki arızayı gidermek için direğe çıkan Muhammed K. akıma kapıldı. Muhammed K.'nin elektrik akımına kapıldığını gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri ağır yaralanan Muhammed K.'yi direkten indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Muhammed K. daha sonra sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.