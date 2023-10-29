Şanlıurfa’da askeri araç devrildi! 3 asker yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elgün Mahallesi Ceylanpınar karayolunda meydana gelen kazada, Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan araç, Viranşehir Elgün mahallesinde şarampole devrildi.
Askeri aracın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, meydana gelen kazada yaralanan 3 askeri araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi Aciline kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı