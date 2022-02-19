Şanlıurfa’da askeri aracı taşlayan 6 kişi gözaltına alındı

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

Olayın büyümesini önlemek için Büyük Ağacı Mahallesi'nde devriye gezen jandarma aracı ve araç içerisindeki görevli Jandarma personel ve koruyuculara taş attığı öne sürülen. H.T Ş.T., A.T., H.T., A.T., ve M.T. 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla Jandarma tarafından gözaltına alındı.