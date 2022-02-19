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Giriş Tarihi: 19.2.2022 20:04 Son Güncelleme: 19.2.2022 20:33

Şanlıurfa’da askeri aracı taşlayan 6 kişi gözaltına alındı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da askeri aracı taşlayan 6 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde önceki gün bir kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasında askeri aracı taşlayan 6 şüpheli ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı.

Olayın büyümesini önlemek için Büyük Ağacı Mahallesi'nde devriye gezen jandarma aracı ve araç içerisindeki görevli Jandarma personel ve koruyuculara taş attığı öne sürülen. H.T Ş.T., A.T., H.T., A.T., ve M.T. 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla Jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da askeri aracı taşlayan 6 kişi gözaltına alındı
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