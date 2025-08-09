Şanlıurfa’da babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 61 yaşındaki M. H. ailevi problemler yaşadığı ve madde bağımlısı oğlu 26 yaşındaki Müslüm H.'yi av tüfeğiyle vurdu. Silah sesleri çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Müslüm H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Müslüm H.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba M.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.