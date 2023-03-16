Şanlıurfa’da bakanlar arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle kentin büyük bir bölümü sel sularına teslim oldu.

Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin de bulunduğu bölgede sele teslim olan noktalardan birçok aracın mahsur kaldığı, iş yerleri ve evleri suların bastığı bölgede arama kurtarma çalışmaları dünden beri sürüyor.

Sabah saatlerindeki arama kurtarma çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'de takip etti. AK Partili milletvekilleri Gülender Açanal ile İbrahim Halil Yıldız'da çalışmaları takip edenler arasında. Şanlıurfa'da sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e ulaştı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesi araç mezarlığına döndü.