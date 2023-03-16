Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da bakanlar arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Giriş Tarihi: 16.3.2023 11:18 Son Güncelleme: 16.3.2023 11:42

Şanlıurfa’da bakanlar arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası su altında kalan alışveriş merkezinin yanındaki bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'de çalışmaları inceledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bakanlar arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle kentin büyük bir bölümü sel sularına teslim oldu.

Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin de bulunduğu bölgede sele teslim olan noktalardan birçok aracın mahsur kaldığı, iş yerleri ve evleri suların bastığı bölgede arama kurtarma çalışmaları dünden beri sürüyor.

Sabah saatlerindeki arama kurtarma çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'de takip etti. AK Partili milletvekilleri Gülender Açanal ile İbrahim Halil Yıldız'da çalışmaları takip edenler arasında. Şanlıurfa'da sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e ulaştı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesi araç mezarlığına döndü.

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Şanlıurfa’da bakanlar arama kurtarma çalışmalarını inceledi
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