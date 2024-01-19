Şanlıurfa’da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

A..Ö. (16) İsimli çocuk Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent mahallesinde apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Apartmanın bahçesinde kanlar içerisinde A.Ö.'yü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A Ö., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Ö.'nün cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.