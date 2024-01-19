Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.1.2024 23:23 Son Güncelleme: 19.1.2024 23:38

Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir binanın 8. katından balkondan düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

A..Ö. (16) İsimli çocuk Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent mahallesinde apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Apartmanın bahçesinde kanlar içerisinde A.Ö.'yü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A Ö., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Ö.'nün cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülkeye en az 42 milyarlık fatura çıkardı!
Memur ve emekli TROY karta geçmeli
Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!
Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinde karar! Söylemez Kardeşlerden birine çifte müebbet diğerine...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan takoz ve istismar siyasetine sert tepki: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor
Erdoğan’ın hızına ayak uyduran aday kazanır
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA